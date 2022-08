Alcuni dipendenti Apple preferiscono lavorare da remoto e con una petizione chiedono più flessibilità all’azienda (Di lunedì 22 agosto 2022) L’azienda ha chiesto ai dipendenti di tornare a lavorare negli uffici per almeno tre giorni a settimana a partire dal 5 settembre 2022. Come risposta, il gruppo Apple Together ha pubblicato sul proprio sito le Considerazioni sul lavoro in ufficio e lanciato una petizione a sostegno delle proprie proposte e rivendicazioni che a oggi ha raccolto 3184 firme di cui 1445 sono di attuali o ex impiegati Apple. LEGGI ANCHE > C’è un buco nella mela: la falla che deve spingerci ad aggiornare – abbastanza velocemente – i nostri dipositivi Apple Il rapporto complicato di Apple con lo smart working Sembrerebbe che Apple stia provando da tempo a convincere i propri dipendenti a tornare alla situazione lavorativa precedente alla pandemia. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) L’azienda ha chiesto aidi tornare anegli uffici per almeno tre giorni a settimana a partire dal 5 settembre 2022. Come risposta, il gruppoTogether ha pubblicato sul proprio sito le Considerazioni sul lavoro in ufficio e lanciato unaa sostegno delle proprie proposte e rivendicazioni che a oggi ha raccolto 3184 firme di cui 1445 sono di attuali o ex impiegati. LEGGI ANCHE > C’è un buco nella mela: la falla che deve spingerci ad aggiornare – abbastanza velocemente – i nostri dipositiviIl rapporto complicato dicon lo smart working Sembrerebbe chestia provando da tempo a convincere i propria tornare alla situazione lavorativa precedente alla pandemia. ...

