(Di lunedì 22 agosto 2022) “La mancata sensibilità e conoscenza del mondo industriale da parte di chi ha responsabilità politica sulle dinamiche produttive oggidi mandare inil nostroindustriale”. Ad affermarlo è Paolo, industriale e presidente diIndustria, commentando una campagna elettorale che sembra ignorare i problemi dell’industria italiana. “Del resto – aggiunge– finché ci saranno associazioni degli industriali che non sono rappresentate da industriali, e che perdipiù sono condizionate da interessi contrapposti, assisteremo ad atteggiamenti gravemente contraddittori”. E per spiegarsi meglioscende nel dettaglio prendendo a esempio la guerra energetica in corso: “Non si possono rappresentare al tempo stesso le società fornitrici ...

Lo stato dice paolopresidente di, e imprenditore del settore dell'alluminio, "non può essere azionista di aziende che detengono l'esclusiva delle vendite di energia (Eni ed Enel, ndr)...Di diverso tenore le rivendicazioni di Paolo, imprenditore e presidente diIndustria. "Siamo nel mezzo di un'emorragia industriale", ha sottolineato stigmatizzando "l'assalto all'... Agnelli (Confimi): Miopia dei politici e conflitti d'interesse, sull'energia il sistema produttivo rischia il default - Ildenaro.it “La mancata sensibilità e conoscenza del mondo industriale da parte di chi ha responsabilità politica sulle dinamiche produttive oggi rischia di mandare in default il nostro sistema industriale”. Ad a ...Subito dopo le elezioni del 25 settembre, l’Autorità dell’energia dovrà aggiornare i prezzi per le bollette di ottobre. I costi del metano non solo continuano a non calare, ma hanno raggiunto la cifra ...