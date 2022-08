Vuelta a Espana 2022, Sam Bennett: “Questa vittoria mi dà grandissima fiducia” (Di domenica 21 agosto 2022) Altra volata alla Vuelta a Espana 2022, altro successo per Sam Bennett. L’irlandese si sta imponendo di forza come sprinter di riferimento nella corsa iberica centrando il successo numero 59 in carriera, la decima nelle frazioni dei Grandi Giri. Il velocista della BORA ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della corsa: “È stata molto dura perchè tanti corridori stavano lottando per prendere le ruote migliori. Ad un certo punto mi sono trovato un po’ schiacciato dagli avversari, è stato un momento duro in cui mi sono concentrato solo su rimanere a ruota di Danny (Van Poppel, ndr)”. “La lotta è stata dura – ha continuato il vincitore – ma i miei compagni sono stati perfetti in tutta la giornata. Posso solo ringraziarli per l’impegno, per avermi tenuto nelle posizioni migliori in una tappa corsa sempre ad ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Altra volata alla, altro successo per Sam. L’irlandese si sta imponendo di forza come sprinter di riferimento nella corsa iberica centrando il successo numero 59 in carriera, la decima nelle frazioni dei Grandi Giri. Il velocista della BORA ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della corsa: “È stata molto dura perchè tanti corridori stavano lottando per prendere le ruote migliori. Ad un certo punto mi sono trovato un po’ schiacciato dagli avversari, è stato un momento duro in cui mi sono concentrato solo su rimanere a ruota di Danny (Van Poppel, ndr)”. “La lotta è stata dura – ha continuato il vincitore – ma i miei compagni sono stati perfetti in tutta la giornata. Posso solo ringraziarli per l’impegno, per avermi tenuto nelle posizioni migliori in una tappa corsa sempre ad ...

