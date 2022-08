Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.2 nel Palermitano: epicentro nella zona di Giuliana. Avvertito in diversi comuni (Di domenica 21 agosto 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.52 della mattina di domenica 21 agosto a Giuliana, nella provincia di Palermo. Secondo i dati dell’Ingv, l’epicentro del sisma sarebbe a 4 chilometri di profondità, a circa un km a est della cittadina che si trova a 80 chilometri dal capoluogo Siciliano. La scossa è stata avvertita anche nei comuni di Burgio, Caltabellotta, Lucca Sicula, Sambuca di Sicilia, Bivona, Ribera, Sciacca. La protezione civile sta monitorando telefonicamente i centri di competenza per rilevare eventuali criticità ma al momento non si registrano morti o feriti. Il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato, ha detto che “non si registrano danni a persone o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Unadidi4.2 è stata registrata alle 6.52 della mattina di domenica 21 agosto aprovincia di Palermo. Secondo i dati dell’Ingv, l’del sisma sarebbe a 4 chilometri di profondità, a circa un km a est della cittadina che si trova a 80 chilometri dal capoluogono. Laè stata avvertita anche neidi Burgio, Caltabellotta, Lucca Sicula, Sambuca di, Bivona, Ribera, Sciacca. La protezione civile sta monitorando telefonicamente i centri di competenza per rilevare eventuali criticità ma al momento non si registrano morti o feriti. Il sindaco di, Francesco Scarpinato, ha detto che “non si registrano danni a persone o ...

