Russia, chi è Alexander Dugin: l’ideologo di Putin (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Indicato come il “RasPutin di Putin” o “il cervello di Putin”, da molti in questi mesi il filosofo ed ideologo Alexander Dugin, la cui figlia Darya la notte scorsa è rimasta uccisa in un’esplosione che, secondo alcuni, aveva lui come obiettivo, da molti è stato considerato l’autore de facto della strategia in Ucraina del presidente russo. Non ha mai ricoperto una posizione ufficiale nel governo russo, ed ha avuto in passato incarichi accademici e di capo redattore di Tsargrad TV, fervente emittente filo-Putin, mantenendo sempre il massimo riserbo sul suo legame con Putin. Ma è evidente che il suo linguaggio e la sua retorica, intrisa di sovranismo e occultismo di estrema destra, sono stati da tempo adottati dal Cremlino. Nato nel 1962 nella famiglia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Indicato come il “Rasdi” o “il cervello di”, da molti in questi mesi il filosofo ed ideologo, la cui figlia Darya la notte scorsa è rimasta uccisa in un’esplosione che, secondo alcuni, aveva lui come obiettivo, da molti è stato considerato l’autore de facto della strategia in Ucraina del presidente russo. Non ha mai ricoperto una posizione ufficiale nel governo russo, ed ha avuto in passato incarichi accademici e di capo redattore di Tsargrad TV, fervente emittente filo-, mantenendo sempre il massimo riserbo sul suo legame con. Ma è evidente che il suo linguaggio e la sua retorica, intrisa di sovranismo e occultismo di estrema destra, sono stati da tempo adottati dal Cremlino. Nato nel 1962 nella famiglia di ...

SkyTG24 : Dugin, chi è l'ideologo di Putin la cui figlia è morta in un attentato a Mosca - rulajebreal : “No alla dittatura sanitaria e guerra allo stato italiano che si è permesso di dichiarare guerra alla Russia.” Dop… - ilProvincial : @switchm_g No. IN RUSSIA Dugin non rappresenta un obiettivo contro Putin. Dugin parla soprattutto all'occidente, mo… - Mic24080902 : RT @ForzaNuova1997: L'attentato a #DaryaDugina figlia di #AlexanderDugin è una grave svolta nella guerra #NATO contro la #Russia. Chi in It… - nerillasss : Noi che non siamo corrotti dalla paura e dal'odio sosteniamo la #Russia e preghiamo per #Dugin e la sua famiglia, c… -