Primo esonero in Serie A, arriva la decisione ufficiale del club: c’è il sostituto (Di domenica 21 agosto 2022) . Sono bastate due giornate per ribaltare tutto Sogni che diventano incubi, possono bastare due giornate in Serie A per cambiare tutto Perché se il calciomercato per i calciatori rimarrà aperto solo fino al 1° gennaio, salvo che siano svincolati, quello degli L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 agosto 2022) . Sono bastate due giornate per ribaltare tutto Sogni che diventano incubi, possono bastare due giornate inA per cambiare tutto Perché se il calciomercato per i calciatori rimarrà aperto solo fino al 1° gennaio, salvo che siano svincolati, quello degli L'articolo proviene da Inews24.it.

Corrado41906780 : @SantucciFulvio A quanto è quotato esonero di Stroppa?sarà il primo mister a saltare - StaAlessio : Stroppa primo esonero. ???? - MaStep92__ : RT @Salvamarga88: @MaStep92__ Primo esonero in A se la giocano Cioffi e stroppa mia scommessa - Salvamarga88 : @MaStep92__ Primo esonero in A se la giocano Cioffi e stroppa mia scommessa - monza_news : RT @alexfrosio: Questa non la sa neanche @gippu1 L’ultimo Napoli-Monza finì 2-2 con un incredibile gol di Mazzeo da centrocampo sfuggito a… -