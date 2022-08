Parte il grano e iniziano i primi misteri

(Di domenica 21 agosto 2022) Forse ce lo dovevamo aspettare ma anche e soprattutto dal punto di vista diplomatico e militare, lanza della prima nave carica dinon corrisponde con quel processo di distensione tra Russia e Ucraina che tutti aspettiamo, specialmente quando di fronte a delle emergenze mondialia diffondersi le prime notizie sue strane sparizioni che sono normali in una guerra come questa, soprattutto quando nessuno si è azzardato a chiamarla tale mentre le caratteristiche del conflitto, forniscono l’evidenza più netta e visibili. Tutto questo a dimostrazione che se il grafico del conflitto non avrebbe trovato ostacoli, e quello della diplomazia fenomeni di incurvamento della curca, la guerra si sarebbe incrudita e molto difficile da risolvere. Una nave cargo siriana, sanzionata dagli Stati Uniti e carica, ...

