Nuoto di fondo | Giulia Gabbrielleschi | “Ero ancora provata dalla 5km di ieri”

Giulia Gabbrielleschi non è riuscita a lasciare il segno nella 10 km degli Europei di Nuoto di fondo di scena ad Ostia. Dopo il bronzo nella mezza distanza di ieri, l'azzurra si è dovuta accontentare del settimo posto nella gara vinta dalla tedesca Leonie Beck avanti a Ginevra Taddeucci. Argento nell'appuntamento continentale di quattro anni fa, la Gabbrielleschi non è andata oltre al 2h 02'09"3, risultando la terza fra le italiane, superata anche da Rachele Bruni (quinto posto per lei). Intervistata dalla Rai, l'azzurra ha sottolineato come le condizioni dell'acqua non fossero ottimali. "Oggi la giornata era peggiore di quella di ieri, era una gara che non si vedeva da un po' " afferma l'azzurra, che ieri aveva ...

