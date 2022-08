“Non vi diamo i documenti”, completamente ubriachi aggrediscono i Carabinieri: usato lo spray al peperoncino (Di domenica 21 agosto 2022) ubriachi e violenti, fermati e riportati alla “calma” grazie allo spray al peperoncino. Weekend di controlli – e soprattutto di interventi – sul litorale romano da parte dei Carabinieri per contrastare la cosiddetta mala movida. In tal senso, il Comando della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia ha impiegato oltre 80 Militari, da Ladispoli a Civitavecchia, con un unico obiettivo: garantire la sicurezza di vacanzieri e residenti sotto ogni profilo. Chiasso e disturbo quiete pubblica tra Ladispoli e Civitavecchia Intensissima è stata infatti l’attività di contrasto all’ormai noto fenomeno della mala movida: sono stati infatti oltre 50 gli interventi svolti nelle notti di venerdì e di sabato per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. Leggi anche: Tragedia a Roma, travolto dal tram: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022)e violenti, fermati e riportati alla “calma” grazie alloal. Weekend di controlli – e soprattutto di interventi – sul litorale romano da parte deiper contrastare la cosiddetta mala movida. In tal senso, il Comando della Compagniadi Civitavecchia ha impiegato oltre 80 Militari, da Ladispoli a Civitavecchia, con un unico obiettivo: garantire la sicurezza di vacanzieri e residenti sotto ogni profilo. Chiasso e disturbo quiete pubblica tra Ladispoli e Civitavecchia Intensissima è stata infatti l’attività di contrasto all’ormai noto fenomeno della mala movida: sono stati infatti oltre 50 gli interventi svolti nelle notti di venerdì e di sabato per musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. Leggi anche: Tragedia a Roma, travolto dal tram: ...

