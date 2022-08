Non approfittare di chi ti vuole bene, non se lo merita (Di domenica 21 agosto 2022) Capita, a volte, di incontrare persone che sono destinate a entrare nella nostra vita per non andare via mai più. E quando questo accade tutto si trasforma, come per magia. Ma in questo caso sortilegi e pozioni non c’entrano niente, perché sono le persone con la loro sola presenza a trasformare tutto, a rendere la quotidianità migliore e ad arricchire la vita giorno dopo giorno. Sono le stesse persone che ci sorreggono quando perdiamo l’equilibrio, quelle che ci allungano la mano quando cadiamo, quelle che gioiscono per tutte le nostre vittorie e ci esortano a continuare dopo ogni fallimento. Sono quelle persone che ci vogliono bene, ma un bene vero, autentico e raro, che è così immenso e accecante che a volte ci fa cadere nell’errore di darle per scontate. Lo facciamo perché in fondo la loro presenza ci ha insegnato che la solitudine ormai non ci ... Leggi su dilei (Di domenica 21 agosto 2022) Capita, a volte, di incontrare persone che sono destinate a entrare nella nostra vita per non andare via mai più. E quando questo accade tutto si trasforma, come per magia. Ma in questo caso sortilegi e pozioni non c’entrano niente, perché sono le persone con la loro sola presenza a trasformare tutto, a rendere la quotidianità migliore e ad arricchire la vita giorno dopo giorno. Sono le stesse persone che ci sorreggono quando perdiamo l’equilibrio, quelle che ci allungano la mano quando cadiamo, quelle che gioiscono per tutte le nostre vittorie e ci esortano a continuare dopo ogni fallimento. Sono quelle persone che ci vogliono, ma unvero, autentico e raro, che è così immenso e accecante che a volte ci fa cadere nell’errore di darle per scontate. Lo facciamo perché in fondo la loro presenza ci ha insegnato che la solitudine ormai non ci ...

