Napoli-Monza, le formazioni ufficiali (Di domenica 21 agosto 2022) Alle 18:30 allo stadio Maradona scenderanno in campo per la 2a giornata di Serie A il Napoli che farà il suo esordio davanti al proprio pubblico e il Monza . Il Napoli di Spalletti arriva carico dopo la cinquina rifilata al Verona la prima giornata e con l’entusiasmo dei nuovi acquisti. Il Monza invece vuole trovare i primi punti in campionato dopo la sconfitta della prima giornata contro il Torino e con una squadra totalmente rivoluzionata. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Monza. Il Napoli di Luciano Spalletti vuole ben figurare davanti al proprio pubblico per la prima di questo campionato in casa. Dopo la vittoria per 5-2 contro l’Hellas Verona gli azzurri vogliono ripetersi contro il Monza. Il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 21 agosto 2022) Alle 18:30 allo stadio Maradona scenderanno in campo per la 2a giornata di Serie A ilche farà il suo esordio davanti al proprio pubblico e il. Ildi Spalletti arriva carico dopo la cinquina rifilata al Verona la prima giornata e con l’entusiasmo dei nuovi acquisti. Ilinvece vuole trovare i primi punti in campionato dopo la sconfitta della prima giornata contro il Torino e con una squadra totalmente rivoluzionata. Ecco di seguito ledi. Ildi Luciano Spalletti vuole ben figurare davanti al proprio pubblico per la prima di questo campionato in casa. Dopo la vittoria per 5-2 contro l’Hellas Verona gli azzurri vogliono ripetersi contro il. Il ...

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - mirkocalemme : In ogni caso, qui il grande @CiroTroise vi spiega perché e come è stato possibile convocare #Raspadori - perseguitatoak : RT @GiovaB95: @perseguitatoak @paramountplus Perché Napoli Monza non si gioca in Italia - quandovipassa : RT @GiovaB95: @perseguitatoak @paramountplus Perché Napoli Monza non si gioca in Italia -