Gazzetta_it : Demme fa marcia indietro: 'Ho sbagliato ad attaccare #Anguissa sui social' #napoli - Gazzetta_it : Demme, sfogo social contro Anguissa dopo l'infortunio: 'Colpa di chi non sa gestirsi' - sportmediaset : Demme accusa Anguissa? 'Io ko perché qualcuno non si sa gestire' #Napoli #Demme #Anguissa - cmdotcom : #Napoli, il ko di #Demme è un caso. Il giocatore contro un compagno: 'Non si è saputo gestire', poi il dietrofront - infoitsport : Demme arrabbiato, ora rischia una multa dal Napoli -

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraUna caduta di stile, sicuramente dettata da un momento psicologico molto complicato. Diegoè ritornato su quanto scritto ieri sera in una story su Instagram, e di fatto chiesto scusa. L'......davanti ai tifosi partenopei per ildi Luciano Spalletti. Oggi alle 18:30 gli azzurri scenderanno in campo per affrontare il Monza. Il tecnico toscano dovrà rinunciare agli infortunati, ...il Napoli torna in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Monza, neo promosso nel massimo campionato italiano. La squadra di Luciano Spalletti deve fare a meno dello squalificato ...Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Monza, presenti i nuovi acquisti: Raspadori, Simeone e Ndombele.