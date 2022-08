Moto3: Sasaki vince il Gp d'Austria, Foggia è dodicesimo (Di domenica 21 agosto 2022) SPIELBERG - Ayumu Sasaki vince il Gran Premio d'Austria , tredicesimo appuntamento stagionale della Moto3 . Il classe 2000 giapponese, sul Red Bull Ring di Spielberg, conquista il successo davanti al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022) SPIELBERG - Ayumuil Gran Premio d', tredicesimo appuntamento stagionale della. Il classe 2000 giapponese, sul Red Bull Ring di Spielberg, conquista il successo davanti al ...

sportli26181512 : Moto3, GP Austria: vittoria di Sasaki, 5° Garcia, 12° Foggia. HIGHLIGHTS: Straordinaria rimonta del pilota giappone… - gdstwits : Moto3 | Gp Austria vittoria di Sasaki - infoitsport : Moto3, GP Austria: vittoria di Sasaki, 5° Garcia, 12° Foggia - Gregoryvignola : RT @SkySportMotoGP: ??? FANTASTICA VITTORIA PER SASAKI?? ?? Duelli da brivido per il podio I RISULTATI ?? - SavvatoreV : RT @SkySportMotoGP: ??? FANTASTICA VITTORIA PER SASAKI?? ?? Duelli da brivido per il podio I RISULTATI ?? -