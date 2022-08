LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Shapira e Zigart all’attacco, 100 chilometri all’arrivo (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 12.30 Cambia qualcosa in testa al gruppo, si vede Arianna Fidanza. 12.26 Margine che resta sui 2?. 12.23 Ricordiamo che al comando ci sono Omer Shapira (Israele) e Urška Žigart (Slovenia). 12.20 100 chilometri al traguardo. 12.16 Difficile che nel breve possa cambiare la situazione. 12.13 Si intravedono in testa al gruppo Paesi Bassi e Germania, ma è ancora lunga. 12.10 Percorsi una ventina di chilometri, 110 al traguardo. 12.07 Ovviamente nel gruppo al momento nessuno si preoccupa di inseguire. Situazione sotto controllo. 12.04 Le due hanno un vantaggio di circa 1’50” sul plotone principale. 12.00 L’inseguitrice, che si riporta sulla testa, è la slovena ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 12.30 Cambia qualcosa in testa al gruppo, si vede Arianna Fidanza. 12.26 Margine che resta sui 2?. 12.23 Ricordiamo che al comando ci sono Omer(Israele) e Urška Žigart (Slovenia). 12.20 100al traguardo. 12.16 Difficile che nel breve possa cambiare la situazione. 12.13 Si intravedono in testa al gruppo Paesi Bassi e Germania, ma è ancora lunga. 12.10 Percorsi una ventina di, 110 al traguardo. 12.07 Ovviamente nel gruppo al momento nessuno si preoccupa di inseguire. Situazione sotto controllo. 12.04 Le due hanno un vantaggio di circa 1’50” sul plotone principale. 12.00 L’inseguitrice, che si riporta sulla testa, è la slovena ...

