Kiev | ' noi nulla a che fare con morte figlia Dugin'

(Di domenica 21 agosto 2022) "L'Ucraina non haa checon l'omicidio delladi": questa la netta dichiarazione di Mykhailo Podolyak, principale consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in ...

Lo riporta ilIndependent. "Non siamo uno stato criminale, a differenza della Russia, e sicuramente non uno stato terrorista", ha detto Podolyak alla Tv nazionale. .... qualcosa di particolarmente crudele' ha detto il leader di: 'Una degli obiettivi chiave del nemico è umiliareucraini, svalutare le nostre capacità, i nostri eroi, seminare la disperazione, ...La cronaca russa documenta l'uccisione di Darya Dugin, figlia di Aleksandr Dugin: storico braccio destro di Vladimir Putin."L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin": questa la netta dichiarazione di Mykhailo Podolyak, principale consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in rife ...