Il passato (social) non perdona: Majolo esclusa dalle liste M5s. Nel 2013 scriveva «Berlusconi amore mio» (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo Stefano La Regina, dopo Rachele Scarpa e dopo Marco Sarracino, ora c’è un’altra candidata alle prossime elezioni politiche che si sta scontrando con le tracce delle sue idee lasciate sui social. Questa volta però non si tratta di un under 35 scelto da Enrico Letta come capolista del Pd, ma di Claudia Majolo, candidata dal Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Campania 1-01. Il caso è stato sollevato dal giornale online Stylo 24. Trentacinque anni, presidente dell’Unione praticanti avvocati, Majolo in passato aveva difeso la sua fede politica su Facebook. Tra 2013 e il 2019 il suo attivismo digitale non si muoveva però verso il sostegno dei progetti del M5s ma di quelli di Forza Italia. Tra i commenti incriminati si possono trovare frasi difficile da fraintendere come «Non mi fate ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo Stefano La Regina, dopo Rachele Scarpa e dopo Marco Sarracino, ora c’è un’altra candidata alle prossime elezioni politiche che si sta scontrando con le tracce delle sue idee lasciate sui. Questa volta però non si tratta di un under 35 scelto da Enrico Letta come capolista del Pd, ma di Claudia, candidata dal Movimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Campania 1-01. Il caso è stato sollevato dal giornale online Stylo 24. Trentacinque anni, presidente dell’Unione praticanti avvocati,inaveva difeso la sua fede politica su Facebook. Trae il 2019 il suo attivismo digitale non si muoveva però verso il sostegno dei progetti del M5s ma di quelli di Forza Italia. Tra i commenti incriminati si possono trovare frasi difficile da fraintendere come «Non mi fate ...

