(Di domenica 21 agosto 2022) Sul percorso dell’AlbatrossResort (par 72) a, Maximilianha firmato il suo primo titolo sul DP World Tour imponendosi con 200 (68 66 66, -16) colpi nel D+D Real Czech Masters. Il tedesco, in una gara ridotta da 72 a 54 buche a causa del maltempo, è riuscito ad imporsi di misura sul malese Gavin Green, secondo con 201 colpi.Renatocon 206 (67 68 71, -10), dopo essersi classificato terzo nel Cazoo Open e quarto nell’ISPS Handa World Invitational. A premio anche Nino Bertasio, 41esimo con 210 (69 70 71, -6), e Andrea Pavan, 57esimo con 214 (70 71 73, -2). SportFace.

sportface2016 : #Golf, a #Praga prima vittoria di #Kieffer: #Paratore tredicesimo - muttinis : RT @FederGolf: ?? Czech Masters ??? dal 18 al 21 agosto ? Albatross Golf Resort a Praga, Repubblica Ceca ???? Torna sul percorso dove nel 201… - FederGolf : ?? Czech Masters ??? dal 18 al 21 agosto ? Albatross Golf Resort a Praga, Repubblica Ceca ???? Torna sul percorso dov… - sportface2016 : #Golf, quattro azzurri presenti al #CzechMasters di Praga -

SPORTFACE.IT

Arriva a titolo definitivo dallo Slaviae sarà a disposizione sia della Prima Squadra che ... Nizet, Samooja e Mommo si ritroveranno al mattino per una seduta d'allenamento all'AcayaResort &...La quinta edizione della Laver Cup, la manifestazione ispirata alla Ryder Cup diche mette di fronte una selezione di sei giocatori europei contro altrettanti rappresentanti ... Dopo2017, si ... Golf, a Praga prima vittoria di Kieffer: Paratore tredicesimo Pronostici BMW Championship 2022, secondo evento dei playoffs Fedex con i 70 migliori che cercheranno di passare il taglio verso East Lake.Il DP World Tour di golf fa tappa a Praga per il D+D Real Czech Masters sul percorso dell'Albatross Golf Resort. Quattro gli italiani al via.