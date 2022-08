Francesco Chiofalo in ospedale: “Si tratta di una cosa grave” (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Chiofalo non sta affatto bene e attualmente si trova in ospedale per degli accertamenti: a dare la notizia per prima è stata la sua grande amica Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere che non si tratta assolutamente di “qualcosa di poco grave”, anzi. Per privacy, ha dichiarato la blogger, preferisce non svelare nel dettaglio di cosa di tratta (se vuole lo farà il diretto interessato) ma ha affermato che Francesco Chiofalo è “spaventato e in attesa di nuovi accertamenti”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Tara Gabrieletto smaschera Cristian Gallella: “Ecco cosa mi ha fatto” Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022)non sta affatto bene e attualmente si trova inper degli accertamenti: a dare la notizia per prima è stata la sua grande amica Deianira Marzano, la quale ha fatto sapere che non siassolutamente di “qualdi poco”, anzi. Per privacy, ha dichiarato la blogger, preferisce non svelare nel dettaglio didi(se vuole lo farà il diretto interessato) ma ha affermato cheè “spaventato e in attesa di nuovi accertamenti”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Tara Gabrieletto smaschera Cristian Gallella: “Eccomi ha fatto” Uomini e ...

AngoloDV : Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: le sue condizioni #lapupaeilsecchione #francescochiofalo… - qn_giorno : Francesco Chiofalo in ospedale dopo una serata in discoteca - zazoomblog : Temptation Island Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca: “La cosa… - IsaeChia : #TemptationIsland, Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca: “La cos… - blogtivvu : Francesco Chiofalo trasportato in ospedale in ambulanza dopo una serata: cosa è successo? Il video preoccupa… -