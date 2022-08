Fisco alla riscossa: cosa accadrà nei prossimi giorni (Di domenica 21 agosto 2022) Con la fine della tregua estiva riprendono le attività del Fisco, cosa attende i contribuenti italiani nei prossimi giorni L’estate, in particolare il mese di agosto, segna una tregua o almeno un rallentamento delle attività. Non fa eccezione l’Agenzia delle Entrate. Infatti durante il periodo dal 1° al 20 agosto è stata in atto una L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 21 agosto 2022) Con la fine della tregua estiva riprendono le attività delattende i contribuenti italiani neiL’estate, in particolare il mese di agosto, segna una tregua o almeno un rallentamento delle attività. Non fa eccezione l’Agenzia delle Entrate. Infatti durante il periodo dal 1° al 20 agosto è stata in atto una L'articolo proviene da Consumatore.com.

marattin : Il mio intervento alla conferenza stampa di stamattina. Il fisco è l’esempio di come gli opposti populismi chiacchi… - danieleferrari9 : RT @La_manina__: La più grande conquista del pensiero liberale è stata far credere che il vero parassita fosse il dipendente statale impieg… - Vu_Doppia : RT @La_manina__: La più grande conquista del pensiero liberale è stata far credere che il vero parassita fosse il dipendente statale impieg… - Max_6868 : @EnricoLetta Lui è quello che alla prima, da rampante nuovo PM, condonò con un forfait il megabuco col fisco delle… - Cicciodoca : RT @La_manina__: La più grande conquista del pensiero liberale è stata far credere che il vero parassita fosse il dipendente statale impieg… -