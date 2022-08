Empoli | Zanetti | «Contento della prestazione contro una squadra forte»

(Di domenica 21 agosto 2022) Paolo, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partitala Fiorentina Paolo, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partitala Fiorentina. Le sue dichiarazioni: FIORENTINA – «Porto a casa unadi cuore e carattere. Queste sfide sono importanti per noi e siamo stati attenti su ogni situazione. Anche settimana scorsa avevamo fatto bene. Mercato? Bajrami è un nostro giocatore e arriverà sicuramente qualcuno. Io non ho mai chiesto giocatori alla società perché sa già prendere quelli interessanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche il tecnico dell'è stato espulso nel finale per proteste. Jovic prima, poi Cabral non creano particolari problemi a Vicario. Il più pericoloso, soprattutto nel primo tempo, è ...Ancheimmette forze fresche ma neanche il tempo di valutarle che l'rimane in dieci per espulsione di Luperto dopo un fallo da ultimo uomo. Ci si aspetta un assalto viola, con tanto di ... Empoli, Zanetti: "Bajrami A tutti gli effetti è un nostro giocatore" EMPOLI - "Arriverano i gol. Portiamo a casa una prestazione di grande cuore e di carattere. Sono partite davvero importanti per noi, contro una squadra fortissima siamo stati attentissimi in ogni situ ...Empoli-Fiorentina, le dichiarazioni di PaoloZanetti: "Punto che conta, gara quasi perfetta. Muoviamo la classifica con sacrificio" ...