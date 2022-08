Edoardo Tavassi addio a Mercedesz e ad Estefania: “Cerco una donna che mi faccia divertire” (Di domenica 21 agosto 2022) Edoardo Tavassi in un’intervista a The Pipol ha chiarito in che rapporti è oggi con Mercedesz Henger e con Estefania Bernal: nessuna delle due ragazze è riuscita a conquistare il suo cuore Edoardo Tavassi ha chiarito in che rapporto è oggi con le due naufraghe: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”. Stando alle parole di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 agosto 2022)in un’intervista a The Pipol ha chiarito in che rapporti è oggi conHenger e conBernal: nessuna delle due ragazze è riuscita a conquistare il suo cuoreha chiarito in che rapporto è oggi con le due naufraghe: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero. La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che midavvero. Unache mistare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”. Stando alle parole di ...

