Decisione drastica di Demme dopo la polemica social

(Di domenica 21 agosto 2022) Nel corso delle ultime ore vi abbiamo raccontato di un messaggio abbastanza duro postato da Diegoall’interno delle proprie storie Instagram. La questione non è passata inosservata ai tifosi, che hanno iniziato ad alimentare la situazione suichiedendosi a chi fosse riferito quel messaggio. La situazione rischiava di sfuggire dalle mani del calciatore del Napoli che dunque ha provato a spegnere definitivamente il fuoco prendendo unaabbastanza. Il centrocampista azzurro ha infatti deciso di disabilitare, verosimilmente in maniera solo temporanea, il proprio profilo Instagram ufficiale. Se d’ora in avanti proverete infatti a cercare il profilo di Diego, esso vi risulterà vuoto e Instagram vi farà visualizzare il messaggio con le seguenti parole: “Utente ...

MassimoCadeo : @neuron_lost Decisione drastica ma corretta. Non sono ucraino, ho il culo immerso nella bambagia, ma ora come ora p… - NapoliAddict : Fabian Ruiz sospeso: decisione drastica del Napoli #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli - infoitsport : Fabian Ruiz sospeso: decisione drastica del Napoli - MondoTV241 : #TomHolland dice addio ai social, ecco il motivo della decisione ?????? - zazoomblog : Ha sorpreso tutti a Masterchef ma cosa fa oggi Daiana? Drastica decisione - #sorpreso #tutti #Masterchef #Daiana? -

CalcioToday.it

Da qui, quindi, un'unica edi Nowzaradan: espellerla dal programma! Quello che, però, è successo una volta ritornata a casa è davvero drammatico: poco più di due anni fa, infatti, ...... il sogno si sarebbe infranto e per di più da tempo: da circe due mesi i due amatissimi personaggi non sono più una coppia ! Lasarebbe stata presa dal famoso attore, star di una ... DAZN, decisione drastica: la scelta sorprende anche gli abbonati La Festa dell’Unità a Bologna senza bandiere del Pd è l’ultimo paradosso della legge sulla par condicio, che alla fine si ...Un altro Domani, anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022. La soap spagnola va in alle 15.35 circa su Canale 5 in tv e in streaming su Mediaset Infinity.