Covid, zero decessi oggi nel Lazio: 1564 le persone positive (Di domenica 21 agosto 2022) Covid Lazio, buone notizie per quel che riguarda l’andamento della curva dei decessi in regione. Infatti, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati morti. Le persone positive si attestano invece a 1564. Ma ecco i dati completi. Covid Lazio: i dati di oggi 21 agosto 1564 positivi -3 ricoveri +2 terapia intensiva o morti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022), buone notizie per quel che riguarda l’andamento della curva deiin regione. Infatti, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati morti. Lesi attestano invece a. Ma ecco i dati completi.: i dati di21 agostopositivi -3 ricoveri +2 terapia intensiva o morti su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Covid, zero decessi oggi nel Lazio: 1564 le persone positive - alfrig409 : RT @fortnardelli: Il Covid e il conflitto in Ucraina stanno dimostrato al mondo che i paesi della UE hanno ZERO sovranità. - krudesky : RT @confundustria: #Cuba dal 24 aprile ad oggi decessi #Covid ZERO con vaccino proteico . - MauroRossi75 : @Adnkronos Genitori che leggete questo articolo. NON FATE VACCINARE I VOSTRI FIGLI. Hanno rischio quasi zero col Co… - manu_basta : @Luca_S2_ @sbruffino @fabius10scudi Mio parente stretto: laureato entro i tempi con borsa di studio ogni anno e fre… -