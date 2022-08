(Di domenica 21 agosto 2022) I dati. Lo sviluppo della pandemia in regione nelle ultime 24 ore, numeri aggiornati a domenica 21 agosto.

agbtm : RT @corrierebergamo: Covid a Bergamo, 240 nuovi casi. Al Papa Giovanni 29 pazienti - Romina181004671 : RT @giorgio_gori: Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del… - corrierebergamo : Covid a Bergamo, 240 nuovi casi. Al Papa Giovanni 29 pazienti - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 240 nuovi positivi. In Lombardia +2.235 casi e 23 decessi. - pincopa02997127 : RT @chiaralucetw: #ElezioniPolitiche2022 ieri il #PD candidava i magistrati con la tessera di partito. Oggi candida #Crisanti che è nella c… -

... "illegittimo"; la legale dell'associazione "Sereni e sempre uniti", Consuelo Locati, che rappresenta e difende centinaia di familiari delle vittimenella bergamasca (capolista aalla ...in Lombardia, il bollettino di oggi 21 agosto: i nuovi casi a Milano e nelle altre province Milano: 598: 240Unione Popolare sì (ci è riuscita e lo ha annunciato proprio ieri). Italexit forse, ma si saprà solo oggi. Gli altri, invece, disperano di ...Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei ...