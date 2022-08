Ascolti TV | Sabato 20 agosto 2022. I Senior della Clerici (17.1%) molto meglio dei Record di Scotti (10.1%). Rai2 supera Canale5 con gli Europei di Atletica (10.2%) e vola al pomeriggio con gli Europei di Nuoto (i tuffi toccano il 17.4%) (Di domenica 21 agosto 2022) The Voice Senior Nella serata di ieri, Sabato 20 agosto 2022, su Rai1 la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.852.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.182.000 spettatori con uno share del 10.1%. Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera – Monaco 2022 hanno interessato 1.247.000 spettatori (10.2%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 424.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 C’era una volta il West ha incollato 726.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 SMS – Sotto mentite spoglie totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (4.2%). Su La7 Target – Scuola omicidi ha registrato 284.000 spettatori con il 2.5%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 agosto 2022) The VoiceNella serata di ieri,20, su Rai1 la replica di The Voiceha conquistato 1.852.000 spettatori pari al 17.1% di share. SuLo Show deiin replica ha raccolto davanti al video 1.182.000 spettatori con uno share del 10.1%. SuglidiLeggera – Monacohanno interessato 1.247.000 spettatori (10.2%). Su Italia1 Superman & Lois ha ottenuto 424.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 C’era una volta il West ha incollato 726.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 SMS – Sotto mentite spoglie totalizza un a.m. di 501.000 spettatori (4.2%). Su La7 Target – Scuola omicidi ha registrato 284.000 spettatori con il 2.5%. Su ...

