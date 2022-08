Amici | Aka7even costretto a interrompere il tour | l’amarezza del cantante

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 21 agosto 2022) Brutte notizie per i fan di. Il, ex allievo di20, è infatti statoa sospendere il suoi– che stava riscuotendo grande successo – per via di alcuni problemi di salute. “Dopo il live di Santa Marinella sono rimasto completamente afono, in più in seguito ad un controllo hanno trovato un nodulo sulle corde vocali: l’alternativa era fare le due date in playback totale” si è sfogatosu Instagram. “Ma come sapete i live sono per me la cosa più importante e non accetterei mai per il rispetto di chi viene a vedermi di portare uno show così”. Insomma, pur con dispiacere e amarezza,ha spiegato di aver scelto cancellare le date piuttosto che ingannare il suo pubblico cantando in playback. Dello stesso argomento potrebbe ...