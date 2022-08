Alexander Dugin | chi è l’ideologo di Putin | figlio di un agente segreto russo e soprannominato il “Rasputin” del Cremlino

ladyonorato : La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro… - alex_orlowski : Sembrerebbe che in un attentato sua morta la figlia di Alexander Dugin. Violenza inaccettabile. - ilpost : Cosa si sa dell’assassinio della figlia di Alexander Dugin - anto_galli4 : RT @Bera49164308: #VelenoQB: #Daria_Dugin, figlia del personaggio pubblico #Alexander_Dugin, è stata uccisa nell' #esplosione di un'auto vi… - Kleli11 : RT @ladyonorato: La figlia di Alexander #Dugin, #Darya, è rimasta uccisa in un attentato con una autobomba vicino a Mosca. Un chiaro attacc… -

era andato insieme alla figlia Darya Dugina al festival 'Tradition' e doveva tornare insieme a lei a Mosca ma ha deciso all'ultimo momento di non viaggiare a bordo della Toyota Land ...The 29 - year - old was the daughter of, a prominent proponent of the 'Russian world' concept ideology and a vehement supporter of Russia's sending of troops into Ukraine. Dugina ...Alexander #Dugin's daughter Darya has reportedly been killed in a car explosion. Her Land Cruiser Prado exploded near the village of Bolshiye Vyazyomy. According to preliminary reports, she died on ...Il filosofo Dugin è l’ideologo del Russkij Mir, la dottrina contemporanea di imperialismo russo che ispirerebbe la politica estera del Cremlino secondo molti osservatori. Tra le sue frasi recenti più ...