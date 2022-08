Tuffi, Giovanni Tocci: “Contento di come ho gestito la gara e ho tenuto dopo l’errore nella quarta rotazione” (Di sabato 20 agosto 2022) Una giornata che nei Tuffi è da ricordare. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci ci hanno preso gusto e dopo il secondo e il terzo posto dal metro, sono oro e bronzo nella specialità olimpica dai tre metri. Per Marsaglia un super punteggio di 453.85, valso il primato personale, a precedere il britannico Jordan Houlden (428.55) e Tocci (392.70). Per il calabrese i primi due Tuffi sono stati esemplari: 74.40 con il triplo e mezzo avanti carpiato e 81.60 con il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti. Nei successivi due qualcosa è mancato, specie con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da 36.00 punti. Bravissimo Giovanni, però, il nostro portacolori a riscattarsi con il quadruplo e mezzo raggruppato da 91.20. Un punteggio che gli ha ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Una giornata che neiè da ricordare. Lorenzo Marsaglia eci hanno preso gusto eil secondo e il terzo posto dal metro, sono oro e bronzospecialità olimpica dai tre metri. Per Marsaglia un super punteggio di 453.85, valso il primato personale, a precedere il britannico Jordan Houlden (428.55) e(392.70). Per il calabrese i primi duesono stati esemplari: 74.40 con il triplo e mezzo avanti carpiato e 81.60 con il doppio e mezzo avanti con 2 avvitamenti. Nei successivi due qualcosa è mancato, specie con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato da 36.00 punti. Bravissimo, però, il nostro portacolori a riscattarsi con il quadruplo e mezzo raggruppato da 91.20. Un punteggio che gli ha ...

Eurosport_IT : A Roma, Marsaglia inscena un MIRACOLO: sul tetto dell’Europa c’è l’Italia ?????? #Nuoto | #Tuffi | #Roma2022 |… - sportface2016 : +++DELIRIO AZZURRO AL FORO ITALICO: LORENZO #MARSAGLIA MEDAGLIA D'ORO NEL TRAMPOLINO 3 METRI, GIOVANNI #TOCCI DI BR… - Eurosport_IT : DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in se… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – E’ un’Italia dei tuffi senza limiti, quella che sta andando in scena alla 36esima edizione degli… - Fprime86 : RT @sportface2016: +++DELIRIO AZZURRO AL FORO ITALICO: LORENZO #MARSAGLIA MEDAGLIA D'ORO NEL TRAMPOLINO 3 METRI, GIOVANNI #TOCCI DI BRONZO+… -