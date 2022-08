Torino-Lazio stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Torino-Lazio, valida per la seconda giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 20 agosto nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. La partita, diretta dall’arbitro Piccinini, sarà trasmessa su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle sue ultime sette sfide contro il Torino in Serie A e tutti gli occhi sono puntati su di lui. Sul fronte opposto Antonio Sanabria ha trovato il gol anche contro il Monza alla prima giornata di questa stagione e solo una volta l’attaccante granata ha segnato in due presenze consecutive nella stessa edizione della ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, valida per la seconda giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di sabato 20 agosto nella cornice dell’Olimpico Grande. La partita, diretta dall’arbitro Piccinini, sarà trasmessa su Sky e Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Ciro Immobile ha segnato sette gol nelle sue ultime sette sfide contro ilinA e tutti gli occhi sono puntati su di lui. Sul fronte opposto Antonio Sanabria ha trovato il gol anche contro il Monza alla prima giornata di questa stagione e solo una volta l’attaccante granata ha segnato in due presenze consecutive nella stessa edizione della ...

