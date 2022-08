Supplenze GaE e GPS 2022, preferirei insegnare in scuole serali. Ho compilato bene la domanda? (Di sabato 20 agosto 2022) Le domande per le Supplenze da GaE e GPS al 31/08 e al 30/06 sono state presentate entro il 16 agosto u.s. Spezzone orario e completamento: cosa si doveva indicare nel caso di scuole serali? Come viene assegnato il completamento in tali scuole? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 agosto 2022) Le domande per leda GaE e GPS al 31/08 e al 30/06 sono state presentate entro il 16 agosto u.s. Spezzone orario e completamento: cosa si doveva indicare nel caso di? Come viene assegnato il completamento in tali? L'articolo .

