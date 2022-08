Strappato | patchwork | upcycled | il denim invecchiato e rielaborato sarà il feticcio creativo dell’autunno

Leggi su amica

(Di sabato 20 agosto 2022) Prendere un paio di jeans vintage e farli diventare qualcos’altro. È questa la tendenza esplosa sulle passerelleinverno 2022/23. In mano ai designer più prestigiosi, ildall’aria vissuta diventa il materiale prediletto per sperimentare con l’upcycling, ovvero con il cambiare i connotati a un capo basico per trasformarlo in un pezzo al limite con la couture.vintage eai massimi livelli sulle passerella autunno inverno 2022/23 di Acne Studios e Diesel. Il trend in passerella La crescente sensibilità generale verso una moda più sostenibile ha senza dubbio dato una spinta speciale al trend. Un capo danneggiato o passato di moda può essere cambiato per adattarsi al gusto attuale, senza bisogno di comprarne uno nuovo. E il, tessuto resistente dal fascino che ...