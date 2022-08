Nozze Lopez-Affleck, la madre di Ben finisce in ospedale. Come sta ora (Di sabato 20 agosto 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo il matrimonio che si è svolto lo scorso luglio, hanno deciso di riprendere i festeggiamenti nel weekend dal 19 al 21 agosto; stando a quanto riportato da Daily Mail, però, questi giorni sono iniziati con un piccolo incidente casalingo che ha visto coinvolta la madre dello sposo, finita in ospedale proprio a ridosso della grande festa. Nozze Bennifer, l’incidente della madre di Affleck Per questo weekend è prevista la seconda parte dei festeggiamenti delle Nozze tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma la coppia si è trovata a dover fare i conti con un piccolo incidente accaduto proprio dentro la loro villa. La madre dell’attore, Christopher Anne Boldt, stando a quanto ... Leggi su dilei (Di sabato 20 agosto 2022) Jennifere Ben, dopo il matrimonio che si è svolto lo scorso luglio, hanno deciso di riprendere i festeggiamenti nel weekend dal 19 al 21 agosto; stando a quanto riportato da Daily Mail, però, questi giorni sono iniziati con un piccolo incidente casalingo che ha visto coinvolta ladello sposo, finita inproprio a ridosso della grande festa.Bennifer, l’incidente delladiPer questo weekend è prevista la seconda parte dei festeggiamenti delletra Jennifere Ben, ma la coppia si è trovata a dover fare i conti con un piccolo incidente accaduto proprio dentro la loro villa. Ladell’attore, Christopher Anne Boldt, stando a quanto ...

occhio_notizie : Incidente per la mamma di Ben Affleck: a rischio la festa di nozze con Jennifer Lopez #incidente #benaffleck… - fanpage : Piccolo incidente per la mamma di Ben Affleck poco prima del weekend di festeggiamenti del figlio con la moglie Jen… - FqMillennium : PILLOLE POP Ma ai vip conviene ancora sposarsi? di Ilaria Mauri Da una parte Ilary Blasi e Francesco Totti dopo v… - RaiNews : La futura suocera di J-Lo sarebbe stata portata in ospedale a poche ore dal party ufficiale delle nozze - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Affleck-Lopez, incidente nella casa delle nozze: ferito un bimbo -