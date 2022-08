Nicola | «Dobbiamo migliorare ancora ma sono molto contento»

(Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana Davideha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico della Salernitana: «, anche in questa settimana abbiamo integrato qualche giocatore come Dia che può dare subito una mano visto che ha caratteristiche che ci mancavano. Abbiamo recuperato Bradaric per essere utile metà tempo, essendo l’Udinese una squadra forte fisicamente e fare una partita del genere c’è stata una crescita.tanto, le cose daciperò fai punti e significa intraprendere il percorso con più entusiasmo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

