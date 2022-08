Napoli - Spalletti | Soddisfatto del mercato | ho un gruppo completo e di prospettiva

(Di sabato 20 agosto 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Monza, di seguito le sue parole : Mister lo sente il grande entusiasmo che si è sprigionato in città in questa settimana? "Io voglio sperare che l'entusiasmo sia per la prestazione fornita a Verona soprattutto. Domani dobbiamo dare seguito a quanto di buono si è visto al Bentegodi e non sarà semplice perchè il Monza è un Club ambizioso e in crescita" Il 4-3-3 resta un suo riferimento o ha in mente altro alla luce dei nuovi arrivati? "Diciamo che la rosa così completa può darci più soluzioni tattiche. Ci sono dei calciatori che ci possono permettere di lavorare su varie idee di gioco rispetto a quelle che già abbiamo" "La Società ha fatto un ottimo lavoro diinvestendo sul futuro, pur tenendo d'occhio l'equilibrio del bilancio. Siamo andati a ...

sscnapoli : ?? #Spalletti “Raspadori può offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Ndombele l’ho immaginato sin da s… - sscnapoli : ?? #Spalletti “La convivenza degli attaccanti sarà valutata in base al loro stato di forma e alle loro caratteristic… - pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Stroppa 'Salvezza 1° obiettivo Monza, Napoli e Spalletti grandi' - antidisfattista : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa -

Raspadori per l'attacco, Ndombele a centrocampo,sorride per il nuovo: "Arriva con un biglietto da visita importante e può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, è completo. Gli ...... allenatore del Monza, in conferenza stampa in vista della sfida contro il, in programma ... Poi sulla formazione di: "La squadra col Torino (vittoria 2 - 1 per i granata nella prima ...Luciano Spalletti in conferenza stampa parla anche di Giovanni Simeone: “Voleva il Napoli ad ogni costo“. L’allenatore prima di Napoli-Monza ha parlato ai giornalisti ed ha detto chiaramente che il ...MONZA - "Stiamo bene e abbiamo una settimana di lavoro in più". Lo ha dichiarato il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli: "Carlos non ...