Moto2 | risultato FP3 GP Austria | Dixon comanda il gruppo | 4° posto per Dalla Porta Vietti ed Arbolino presenti in Top14

(Di sabato 20 agosto 2022) Il britannico Jakeè stato il migliore nella terza ed ultima sessione di prove libere dellaper quanto riguarda il GP d’. Ilcolori di Aspar è stato perfetto fermando il cronometro in 1.34.016 con soli 5 millesimi di scarto sul nipponico Ai Ogura (Honda Asia) ed 81 sullo spagnolo e teammate Albert Arenas (Aspar). Ottima sessione per Lorenzo(Italtrans ), quarto davanti allo spagnolo Augusto Fernandez (KTM) ed al thailandese Somkiat Chantra (Honda Asia), rispettivamente a +133 ed a +166. L’iberico Pedro Acosta (KTM), al ritorno nella serie dopo una breve assenza, ha terminato al 7modavanti al ceco Filip Sala? (Gresini). Aron Canet (Pons) e Jorge Navarro (Pons) hanno concluso nell’ordine la prima parte della graduatoria che non ...

