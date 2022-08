Michael Bublè, è nata la quarta figlia Cielo: “Grazie a Dio per questa infinita benedizione” (Di sabato 20 agosto 2022) Michael Bublè e la moglie Luisiana Lopilato hanno annunciato su Instagram l’arrivo della quarta figlia Cielo Yoli Rose: nel post appare uno scatto che immortala le mani dei due genitori che avvolgono il piedino della neonata accompagnato da queste parole: Dall’amore arriva la vita, la luce e lei…La nostra piccola Cielo Yoli Rose Bublè. Sei finalmente arrivata nelle nostre vita con i tuoi 3,8kg !!! Grazie a Dio per questa infinita benedizione, ti amiamo!! Noah, Elias, Vida e mamma e papà! Dal profilo Instagram di Michael Bublè Michael Bublè, arriva la quarta figlia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 agosto 2022)e la moglie Luisiana Lopilato hanno annunciato su Instagram l’arrivo dellaYoli Rose: nel post appare uno scatto che immortala le mani dei due genitori che avvolgono il piedino della neoaccompagnato da queste parole: Dall’amore arriva la vita, la luce e lei…La nostra piccolaYoli Rose. Sei finalmente arrivata nelle nostre vita con i tuoi 3,8kg !!!a Dio per, ti amiamo!! Noah, Elias, Vida e mamma e papà! Dal profilo Instagram di, arriva la...

"La vita è fatta d'amore": Michael Bublè e Luisana Lopilato genitori. È nata Cielo Una luce dopo il dolore. E un piedino, minuscolo, che esplode di vita. Michael Bublè e Luisana Lopilato hanno voluto presentare così la piccola Cielo, la loro quartogenita, concepita quasi a sorpresa proprio nei mesi in cui il loro figlio maggiore - Noah - riusciva a ...