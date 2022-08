LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: Paltrinieri oro nella 5 km, dalle 13.00 si riparte con le 25 km! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 11.25: Dopo un attento controllo dell’arrivo maschile il bronzo è stato assegnato al francese Olivier che dunque ha toccato prima del compagno Fontaine 11.04: Per il momento è tutto dalla spiaggia di Lido di Ostia. L’appuntamento è per le 13 con le due 25 km dove l’Italia può prendersi altre soddisfazioni. Grazie per averci seguito, a più tardi 11.03: Arrivano dunque tre medaglie per l’Italia nella prima gara dell’Europeo. Oro per Gregorio Paltrinieri che si conferma campione d’Europa nei 5 km, argento per Domenico Acerenza che ha disputato una grandissima gara. Al femminile dlominio annunciato dell’olandese Van Rouwendaal, bronzo per l’azzurra Gabbrielleschi 11.02: CONFERMATO! E’ BRONZO PER ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 11.25: Dopo un attento controllo dell’arrivo maschile il bronzo è stato assegnato al francese Olivier che dunque ha toccato prima del compagno Fontaine 11.04: Per il momento è tutto dalla spiaggia di Lido di Ostia. L’appuntamento è per le 13 con le due 25 km dove l’Italia può prendersi altre soddisfazioni. Grazie per averci seguito, a più tardi 11.03: Arrivano dunque tre medaglie per l’Italiaprima gara dell’Europeo. Oro per Gregorioche si conferma campione d’Europa nei 5 km, argento per Domenico Acerenza che ha disputato una grandissima gara. Al femminile dlominio annunciato dell’olandese Van Rouwendaal, bronzo per l’azzurra Gabbrielleschi 11.02: CONFERMATO! E’ BRONZO PER ...

