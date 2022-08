Linda Evangelista, elastici e nastro adesivo per sostenere il volto dopo l'intervento che l'ha sfigurata (Di sabato 20 agosto 2022) Per cinque anni era rimasta nell'ombra dopo un intervento al volto che l'aveva sfigurata, ma andesso per Linda Evangelista... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022) Per cinque anni era rimasta nell'ombraunalche l'aveva, ma andesso per...

marysole77 : @DS_Bass_ Ci scommetto che lei non sa nemmeno chi è Linda Evangelista ????? - galatacla : BLUFF DA COPERTINA Linda Evangelista,modella sfigurata dalla criolipolisi, torna in copertina:'Questo non è il mio… - Ettore42332696 : - ilgiornale : L'ex top model su Vogue dopo l'intervento che l'ha deturpata. 'Elastici e scotch per le fotografie' - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Linda Evangelista torna in copertina dopo essere scomparsa per cinque anni dai riflettori, a causa di un intervento di cr… -