Lautaro, Calhanoglu e Correa in gol, Inter-Spezia 3-0 (Di sabato 20 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’Inter vince la seconda partita consecutiva. Contro lo Spezia finisce 3-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. Un match praticamente a senso unico quello coi liguri, incapaci di trovare il colpo del ko nelle pochissime azioni costruite. La squadra di Inzaghi ha prima gestito, colpendo poi nel momento giusto: un successo da grande squadra per rispondere alle critiche arrivate dopo il successo last minute di Lecce. Ora la compagine Interista sfiderà la Lazio all’Olimpico mentre la squadra di Gotti se la vedrà col Sassuolo. Il primo tempo di San Siro è stato scorbutico, difficile da analizzare. I padroni di casa ci hanno provato con Lautaro e Dumfries, trovando però un ottimo Dragowski a difendere la porta spezzina. Da quel ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – L’vince la seconda partita consecutiva. Contro lofinisce 3-0 grazie alle reti diMartinez,. Un match praticamente a senso unico quello coi liguri, incapaci di trovare il colpo del ko nelle pochissime azioni costruite. La squadra di Inzaghi ha prima gestito, colpendo poi nel momento giusto: un successo da grande squadra per rispondere alle critiche arrivate dopo il successo last minute di Lecce. Ora la compagineista sfiderà la Lazio all’Olimpico mentre la squadra di Gotti se la vedrà col Sassuolo. Il primo tempo di San Siro è stato scorbutico, difficile da analizzare. I padroni di casa ci hanno provato cone Dumfries, trovando però un ottimo Dragowski a difendere la porta spezzina. Da quel ...

