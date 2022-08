La flat tax di Fratelli d'Italia "è uno stimolo ad alzarsi dal divano e creare ricchezza" (Di sabato 20 agosto 2022) Maurizio Leo, responsabile economico del partito di Giorgia Meloni, difende la proposta fiscale dalle critiche. Di chi, come Moody's, avverte sul rischio di insostenibilità del debito pubblico Italiano Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 agosto 2022) Maurizio Leo, responsabile economico del partito di Giorgia Meloni, difende la proposta fiscale dalle critiche. Di chi, come Moody's, avverte sul rischio di insostenibilità del debito pubblicono

CottarelliCPI : Flat tax applicata solo agli aumenti di reddito? Ha gli stessi problemi di quella standard (privilegia i redditi al… - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - marattin : Stamattina a Omnibus ho avuto un altro - incredibile - confronto con Siri sulla flat tax. Invito tutti a guardarlo… - idiblue2 : articolo del 2021. non sapevo che di flat tax si parla dagli anni 90. La flat tax della Lega è costituzionale? Pr… - federicagea : RT @PagellaPolitica: Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del #redditodicittad… -