Inter Spezia 1-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 7? Occasione– Calcio da fermo di Calhanoglu, svetta Dumfries, salva Kiwior. 14? Occasione– Lautaro impegna Dragowski con forte tiro centrale. 24? Tentativo– Lukaku prolunga per Lautaro, chiude Nikolaou. 32? Occasione– Sviluppi di un corner, Lautaro in area conclude da posizione defilata: pallone sull’esterno della rete. 35? GOL ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - GianniJ08 : @IlBarone_Siculo Guardavo anch'io Inter Spezia e Sassuolo Lecce ?????? Ma niente Cala la palpebra... - And98mil2022 : Che l'Inter passeggiava con lo Spezia penso era scontato -

...00 Lione - Troyes 4 - 1 CALCIO - SERIE B 20:45 Bari - Palermo 1 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Torino - Lazio 0 - 0 18:30 Udinese - Salernitana 0 - 0 20:451 - 0 20:45 Sassuolo - Lecce 1 - ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lautaro, Lukaku, De Vrij FLOP: / VOTI Al termine del ...INTER-SPEZIA 1-0 (35' Lautaro Martinez) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SPEZIA 49' - Barella tenta il servizio profondo per Lukaku, palla troppo potente. Il belga ...Infatti nell’ultimo allenamento Inzaghi ha fatto giocare entrambi nell’undici titolare, non dando quindi informazioni sulla scelta. Inoltre vi è anche un dubbio di formazione per la fascia sinistra: G ...