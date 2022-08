Ginnastica artistica, Bartolini: “Un argento storico e surreale”, Levantesi: “Ci abbiamo sempre creduto” (Di sabato 20 agosto 2022) Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi e Yumin Abbadini. Segnatevi questi nomi. I nostri portacolori, infatti, hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’argento nella gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania). Al termine della gara la medaglia d’oro va alla Gran Bretagna con 254.295 punti, davanti all’Italia con 247.494, mentre completa il podio la Turchia con 246.164. Quarta posizione per la Svizzera con 243.994, quinta per la Francia ad appena 0.202 dagli elvetici, quindi sesta l’Ungheria con 243.527, settima a Germania con 241.359, mentre chiude all’ottavo posto la Spagna con 240.394. Gli azzurri hanno totalizzato 42.166 al corpo libero, 40.299 al cavallo con maniglie, 40.398 agli anelli, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Nicola, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteoe Yumin Abbadini. Segnatevi questi nomi. I nostri portacolori, infatti, hanno conquistato una meravigliosa medaglia d’nella gara a squadre degli Europei 2022 diin corso di svolgimento a Monaco di Baviera (Germania). Al termine della gara la medaglia d’oro va alla Gran Bretagna con 254.295 punti, davanti all’Italia con 247.494, mentre completa il podio la Turchia con 246.164. Quarta posizione per la Svizzera con 243.994, quinta per la Francia ad appena 0.202 dagli elvetici, quindi sesta l’Ungheria con 243.527, settima a Germania con 241.359, mentre chiude all’ottavo posto la Spagna con 240.394. Gli azzurri hanno totalizzato 42.166 al corpo libero, 40.299 al cavallo con maniglie, 40.398 agli anelli, ...

