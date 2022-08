"Ghedini? Un bello str***o". Travaglio fuori controllo: "Con il put***ere di minorenni..." (Di sabato 20 agosto 2022) "Un bello str***o". Marco Travaglio non ha particolari riguardi per Niccolò Ghedini: "L'ho sempre pensato quand'era vivo e il fatto che ora sia morto - e così presto, a 62 anni- non mi pare un buon motivo per dire il contrario". Un clamoroso esercizio di cinismo, quello del direttore del Fatto quotidiano, che però non sorprende: nemici in vita, politicamente parlando, tanto da vergare poi un ricordo molto particolare dell'avvocato storico di Silvio Berlusconi. "Ho l'impressione - scrive Travaglio quasi per scusarsi della volgarità - che a quella nomea tenesse parecchio, con la fatica che aveva fatto per guadagnarsela: nelle aule di tribunale, in quelle parlamentari e negli studi televisivi, dove abbiamo incrociato le lame non so quante volte sui processi al suo cliente più illustre, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) "Un". Marconon ha particolari riguardi per Niccolò: "L'ho sempre pensato quand'era vivo e il fatto che ora sia morto - e così presto, a 62 anni- non mi pare un buon motivo per dire il contrario". Un clamoroso esercizio di cinismo, quello del direttore del Fatto quotidiano, che però non sorprende: nemici in vita, politicamente parlando, tanto da vergare poi un ricordo molto particolare dell'avvocato storico di Silvio Berlusconi. "Ho l'impressione - scrivequasi per scusarsi della volgarità - che a quella nomea tenesse parecchio, con la fatica che aveva fatto per guadagnarsela: nelle aule di tribunale, in quelle parlamentari e negli studi televisivi, dove abbiamo incrociato le lame non so quante volte sui processi al suo cliente più illustre, che ...

