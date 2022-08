Formazioni ufficiali Udinese Salernitana | le scelte degli allenatori

(Di sabato 20 agosto 2022) Ledimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2) – Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Perez, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil.(3-5-2) – Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

11contro11 : #Torino-#Lazio, le formazioni ufficiali: Vlasic dal 1' #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - ilnapolionline : Serie A - Ore 18,30 - Udinese-Salernitana, le formazioni ufficiali - - iojohn_io : Le formazioni ufficiali di @TorinoFC_1906 e @OfficialSSLazio sorpresa #vlasic, ancora panchina per #luisalberto… - zazoomblog : Formazioni ufficiali Torino Lazio: le scelte degli allenatori - #Formazioni #ufficiali #Torino #Lazio: - zazoomblog : Formazioni ufficiali Torino-Lazio Serie A 2022-2023 - #Formazioni #ufficiali #Torino-Lazio -

UDINE - Alle ore 18.30, alla Dacia Arena, l'Udinese fa il proprio esordio casalingo in campionato contro la Salernitana. I friulani alla prima giornata sono usciti sconfitti dal Meazza per 4 - 2 ...Commenta per primo UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success SALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, ...Alle 18,30 saranno in campo anche Udinese-Salernitana, che vede in panchina due ex granata, Nicola per i campani e Sottil per i friulani. Queste le formazioni ufficiali.Le formazioni ufficiali del match sono state divulgate. Ecco nel dettaglio tutti i 22 che scenderanno in campo e prenderanno parte alla sfida ...