Flat Tax | dal 15% della Lega al 23% di FI | che cos' è e quanto costa la tassa

(Di sabato 20 agosto 2022) I detrattori di questa misura invece si appellano all’art.53Costituzione che prevede che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragioneloro capacità contributiva” in maniera progressiva, convinti che questazione andrebbe contro la progressività dell’imposizione fiscale e sarebbe un vantaggio per le persone più abbienti Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Flat tax applicata solo agli aumenti di reddito? Ha gli stessi problemi di quella standard (privilegia i redditi al… - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - marattin : Stamattina a Omnibus ho avuto un altro - incredibile - confronto con Siri sulla flat tax. Invito tutti a guardarlo… - kri_68 : @calmamaro @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Le spese per accoglienza si aggirano intorno allo 0,1% del debito pubbli… - Anticasta1404 : RT @Mov5Stelle: Salvini ne ha sparata un’altra delle sue: secondo lui la Flat tax della Lega costerebbe allo Stato quanto il Reddito di Cit… -

Gabriele Franci responsabile ufficio studi di Azione Lega -fa bene ai giovani, aiuti a chi fa figli I nostri ragazzi hanno bisogno di risposte concrete per esempio sul lavoro, sul reddito ...Laè una fregnaccia che non arriverà nemmeno sul tavolo della Ragioneria di Stato, a meno che i massimi dirigenti del Ministero non vogliamo finire sotto Corte dei Conti'. Lo afferma il ...Fisco tema centrale nei programmi elettorali dei partiti per le elezioni del 25 settembre con il centrodestra che sceglie la Flat tax come misura ...Il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut: "Il blocco navale su 1700 km di coste libiche costa 45 milioni di euro al mese oltre ad essere vietato dall'Onu" ...