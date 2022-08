Fedele: “Napoli problemi per Spalletti, non vorrei stare al suo posto” (Di sabato 20 agosto 2022) Enrico Fedele commenta il calciomercato del Napoli, secondo l’ex dirigente la “squadra di Spalletti non ha equilibrio“. Intervenuto a Radio Marte Sport Live, Fedele ha detto: “Scudetto? Vedo l’Inter favorita. Napoli? Condivido la restaurazione di Aurelio De Laurentiis, che ha abbattuto il monte ingaggi e sta cedendo Fabian Ruiz: un’operazione, questa, che permettere alla dirigenza partenopea di andare quasi in attivo sul piano dei bilanci. La squadra è ringiovanita, ora va assemblato il nuovo gruppo“. Poi ha aggiunto: “In questo momento se dovessi fare una diagnosi, parlerei di un Napoli eccessivamente votato all’attacco e che avrà difficoltà a trovare un equilibrio tattico. Se giochi con una mediana a due, devi rinunciare a Lobotka, che è il metronomo: come fai? Se cambi l’attacco, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 20 agosto 2022) Enricocommenta il calciomercato del, secondo l’ex dirigente la “squadra dinon ha equilibrio“. Intervenuto a Radio Marte Sport Live,ha detto: “Scudetto? Vedo l’Inter favorita.? Condivido la restaurazione di Aurelio De Laurentiis, che ha abbattuto il monte ingaggi e sta cedendo Fabian Ruiz: un’operazione, questa, che permettere alla dirigenza partenopea di andare quasi in attivo sul piano dei bilanci. La squadra è ringiovanita, ora va assemblato il nuovo gruppo“. Poi ha aggiunto: “In questo momento se dovessi fare una diagnosi, parlerei di uneccessivamente votato all’attacco e che avrà difficoltà a trovare un equilibrio tattico. Se giochi con una mediana a due, devi rinunciare a Lobotka, che è il metronomo: come fai? Se cambi l’attacco, ...

