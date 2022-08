Basciagoni, l’assenza di Sophie Codegoni dai social allarma i fan: il motivo del silenzio (Di sabato 20 agosto 2022) Basciagoni in crisi? Le voci che si insinuano dal web per l’assenza di Sophie Codegoni dai social. Lei spiega il motivo Basciagoni in crisi? Sophie Codegoni è sempre molto presente sui social e la sua assenza di questi giorni ha allarmato i fan che si sono preoccupati del suo silenzio social. Da qui le ipotesi del web con qualcuno che ha anche messo un po’ di malizia portando avanti la tesi, errata, della crisi di coppia tra lei e l’ex gieffino Alessandro Basciano. Ma non c’è nessuna crisi di coppia, anzi. I due ex gieffini si amano ogni giorno di più e sono sempre più inseparabili. All’orizzonte c’è un progetto: la ricerca di una casa a Roma per i due innamorati. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 agosto 2022)in crisi? Le voci che si insinuano dal web perdidai. Lei spiega ilin crisi?è sempre molto presente suie la sua assenza di questi giorni hato i fan che si sono preoccupati del suo. Da qui le ipotesi del web con qualcuno che ha anche messo un po’ di malizia portando avanti la tesi, errata, della crisi di coppia tra lei e l’ex gieffino Alessandro Basciano. Ma non c’è nessuna crisi di coppia, anzi. I due ex gieffini si amano ogni giorno di più e sono sempre più inseparabili. All’orizzonte c’è un progetto: la ricerca di una casa a Roma per i due innamorati. ...

TizianiLucia : RT @Antonel36589285: Caro bascy non so quanto ti convenga questo detox di almeno un anno e mezzo... E poi Non credo che sopporteresti l'ass… - Minnie00004 : RT @Antonel36589285: Caro bascy non so quanto ti convenga questo detox di almeno un anno e mezzo... E poi Non credo che sopporteresti l'ass… - Frances99991352 : RT @Antonel36589285: Caro bascy non so quanto ti convenga questo detox di almeno un anno e mezzo... E poi Non credo che sopporteresti l'ass… - Stellina_33 : RT @Antonel36589285: Caro bascy non so quanto ti convenga questo detox di almeno un anno e mezzo... E poi Non credo che sopporteresti l'ass… - basciagonixever : RT @Antonel36589285: Caro bascy non so quanto ti convenga questo detox di almeno un anno e mezzo... E poi Non credo che sopporteresti l'ass… -