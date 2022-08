WWE: Per i licenziati di NXT UK non è finita, alcuni potrebbero far parte di NXT Europe (Di venerdì 19 agosto 2022) L’annuncio più importante degli ultimi giorni in casa WWE è sicuramente quello della chiusura di NXT UK in favore di un progetto, si potrebbe dire, più ampio almeno nelle intenzioni. Come conseguenza, al momento spiacevole, molte superstar del brand sono state purtroppo licenziate nella giornata di ieri e ci si chiede cosa riserverà il futuro per loro soprattutto per alcuni nomi. Ma non sembra essere un punto esclamativo per le avventure di queste superstar in WWE. Terra delle opportunità Arrivano dei dettagli, riportati da PWInsider, su come sarà visto NXT Europe e come sarà inteso agli occhi della WWE e dei fan. Il progetto è volto ad espandere il brand WWE e si vorrebbe avere l’occasione di poter ingaggiare talenti provenienti da più nazioni, soprattutto quelle Europee e verrà intesa come una vera e propria terra delle ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 19 agosto 2022) L’annuncio più importante degli ultimi giorni in casa WWE è sicuramente quello della chiusura di NXT UK in favore di un progetto, si potrebbe dire, più ampio almeno nelle intenzioni. Come conseguenza, al momento spiacevole, molte superstar del brand sono state purtroppo licenziate nella giornata di ieri e ci si chiede cosa riserverà il futuro per loro soprattutto pernomi. Ma non sembra essere un punto esclamativo per le avventure di queste superstar in WWE. Terra delle opportunità Arrivano dei dettagli, riportati da PWInsider, su come sarà visto NXTe come sarà inteso agli occhi della WWE e dei fan. Il progetto è volto ad espandere il brand WWE e si vorrebbe avere l’occasione di poter ingaggiare talenti provenienti da più nazioni, soprattutto quellee e verrà intesa come una vera e propria terra delle ...

