Vuelta, oggi si parte da Utrecht: 14 azzurri al via, c'è anche Vincenzo Nibali (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo sloveno Primoz Roglic può fare la storia nella Vuelta che parte oggi da Utrecht, in Olanda, diventando il primo ciclista a vincere il giro di Spagna per quattro volte consecutive, mentre per il veterano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo sloveno Primoz Roglic può fare la storia nellacheda, in Olanda, diventando il primo ciclista a vincere il giro di Spagna per quattro volte consecutive, mentre per il veterano...

bri7979 : RT @alventomagazine: E visto che oggi pomeriggio parte #LaVuelta22 non potevamo fare a meno di scrivere per voi la guida alla corsa. Tutt… - alventomagazine : E visto che oggi pomeriggio parte #LaVuelta22 non potevamo fare a meno di scrivere per voi la guida alla corsa. T… - sportli26181512 : Nibali per l'ultima Vuelta: percorso, storia e numeri della corsa spagnola: La corsa iberica partirà oggi da Utrech… - sportface2016 : #Vuelta2022, il programma della prima tappa: orari e come seguirla - OA_Sport : Comincia oggi la Vuelta a Espana, e la cronosquadre è già un invito a nozze per Primoz Roglic -