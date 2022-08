Ucraina, Macron ai francesi: 'Dobbiamo accettare il prezzo della libertà' (Di venerdì 19 agosto 2022) Un monito preventivo per bloccare la propaganda putiniana che vuole spaventare l'opinione pubblica europe prospettando catastrofi economiche per le sanzioni. Il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022) Un monito preventivo per bloccare la propaganda putiniana che vuole spaventare l'opinione pubblica europe prospettando catastrofi economiche per le sanzioni. Il capo dell'Eliseo, Emmanuel, ha ...

TgLa7 : La presidenza della Repubblica francese ha confermato che il presidente russo, Vladimir #Putin, ha dato il suo acco… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: #Putin: ok a ispezione a #Zaporizhzhia !La #Russia ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza dell'#ONU denuncia… - REstaCorporate : RT @TgLa7: La presidenza della Repubblica francese ha confermato che il presidente russo, Vladimir #Putin, ha dato il suo accordo - in una… - anodo59 : RT @TgLa7: La presidenza della Repubblica francese ha confermato che il presidente russo, Vladimir #Putin, ha dato il suo accordo - in una… - globalistIT : -